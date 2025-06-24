Türkiye Ragbi Takımları Moldova'da Avrupa Trophy Serisi'nde Mücadele Edecek

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Türkiye 7'li Ragbi Kadın ve Erkek Milli Takımları, 27-29 Haziran tarihleri arasında Moldova'nın Kişinev kentinde yapılacak Avrupa Trophy Serisi'nin 2. ayağında lider olarak mücadele edecek. Kadın Milli Takımı ilk etapta tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmuştu.

Türkiye 7'li Ragbi Kadın ve Erkek Milli Takımları, Moldova'daki 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin 2. ayağında mücadele edecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre serinin 2. ve final ayağı, 27-29 Haziran tarihlerinde başkent Kişinev'de düzenlenecek.

Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'ın Makarska kentinde yapılan ilk etapta tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmuştu.

Kişinev'deki ikinci etaba lider olarak katılacak milli takım, genel klasman şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Seride birinci olan takım, Championship Ligi'ne yükselmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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