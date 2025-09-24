Haberler

Türkiye Ragbi Takımı Ukrayna ile Karşılaşıyor

Güncelleme:
Türkiye Ragbi Federasyonu, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans müsabakasında milli takımın Ukrayna ile İstanbul'da karşılaşacağını açıkladı. Müsabaka, 27 Eylül Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'nda yapılacak.

Milli takımın Avrupa arenasındaki mücadelesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, 27 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
