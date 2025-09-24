Türkiye Ragbi Takımı Ukrayna ile Karşılaşıyor
Türkiye Ragbi Federasyonu, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans müsabakasında milli takımın Ukrayna ile İstanbul'da karşılaşacağını açıkladı. Müsabaka, 27 Eylül Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilecek.
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenecek 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans müsabakasında Türkiye, Ukrayna ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Federasyonun açıklamasına göre müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'nda yapılacak.
Milli takımın Avrupa arenasındaki mücadelesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, 27 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor