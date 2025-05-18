Türkiye Rafting Şampiyonası Rize'de Tamamlandı

Türkiye Rafting Şampiyonası Rize'de Tamamlandı
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Rize'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası yarışları sona erdi. 10 şehirden 18 kulüp ve 180 sporcunun katıldığı yarışlarda, Çaykur Rizespor, Eses Spor ve Ardeşen Belediyespor gibi takımlar çeşitli kategorilerde birinci oldu. Önümüzdeki ay İtalya'da dünya kupası düzenlenecek.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Rize'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası yarışları tamamlandı.

Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru Fırtına Deresi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, 10 şehirden 18 kulüp ve 180 sporcu mücadele verdi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, yaptığı açıklamada, sporcuların üç gündür yarıştıklarını söyledi.

Kabakçı, Türkiye'nin farklı coğrafyalarından sporcuları Rize'de misafir ettiklerini ifade ederek, "Önümüzdeki ay İtalya'da dünya kupası olacak. Burada ki derecelere göre sporcularımızı kampa alacağız." dedi.

Erzincan'da ikinci ayak yarışların yapılacağını dile getiren Kabakçı, "Asıl bizi bekleyen önemli bir uluslararası yarışımız Rize'de olacak. 1-6 Eylül tarihleri arasında Rize Ardeşen'de Avrupa Kupası'nı yapacağız. İnşallah burada eksikliklerimizi tespit edip, uluslararası bir faaliyeti alnımızın akıyla yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Organizasyonda 19 yaş erkek kategorisinde birinci olan Çaykur Rizespor B Takımı kaptanı Hasan Mert Taşkıran ise ilk etap yarışların zor geçmesine rağmen şampiyon olduklarını belirterek, "Birincilik için tüm kuvvetimizi verdik. Her şeyimizi verdik ve hak ettiğimizi aldığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda 19 yaş erkekte Çaykur Rizespor, 19 yaş kadında Eses Spor, 23 yaş altı erkekte Ardeşen Belediyespor, 23 yaş altı kadında Sarsala Spor, açık yaş kadın kategorisinde Ataşehir Doğa Sporları Kulübü, açık yaş karışıkta Rize Gençlik ve Spor Kulübü, 19 yaş karışıkta Ardeşen Belediyespor, 23 yaş altı karışıkta Çekerek Belediyespor birinci oldu.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay ile protokol üyeleri verdi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
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