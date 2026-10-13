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Türkiye, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda 13 madalya kazanıp 4 kota aldı

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Türkiye, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda 13 madalya kazanıp 4 kota aldı
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Türkiye, Atina'daki Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronzla toplam 13 madalya kazandı. Milliler genel klasmanda ikinci olurken Türk atıcılık tarihinde en yüksek madalya sayısına ulaştı ve 2027 Avrupa Oyunları için 4 kota aldı.

Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Atina'daki organizasyona 40 ülkeden 487 sporcu katıldı.

Şampiyonada 13 madalya (6 altın, 5 gümüş, 2 bronz) kazanan Türkiye, genel klasmanda ikinci sırada yer aldı. Milliler, Türk atıcılık tarihinde Plak Atışları Avrupa Şampiyonalarındaki en yüksek madalya sayısına ulaştı.

Milli atıcılar, İstanbul'da gerçekleştirilecek 2027 Avrupa Oyunları için de 4 kota kazanma başarısı gösterdi. Trap disiplininde erkeklerde Nedim Tolga Tunçer ve Yavuz İlnam, kadınlarda ise Safiye Temizdemir ve Rümeysa Pelin Kaya kota hakkı elde etti.

Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın

Trap solo kadınlar: Safiye Temizdemir

Trap trio kadınlar: Safiye Temizdemir, Rümeysa Pelin Kaya ve Nihan Gürer

Trap erkekler: Nedim Tolga Tunçer

Trap erkekler takım: Nedim Tolga Tunçer, Yavuz İlnam ve Murat İlbilgi

Trap genç erkekler: Egemen Ağca

Skeet trio kadınlar: Çiğdem Özyaman Özenir, Sena Can Kökgöz ve Nur Banu Balkancı

Gümüş

Trap solo genç kadınlar: Nisa Nur Aydemir

Trap trio genç kadınlar: Esma Samira Kaya, Nisa Nur Aydemir ve Ela Afacan

Trap solo erkekler: Murat İlbilgi

Trap genç erkekler takım: Egemen Ağca, Fehmi Gezer ve Hüseyin Efe Özmen

Skeet solo kadınlar: Nur Banu Balkancı

Bronz

Skeet solo erkekler: Mustafa Serhat Şahin

Trap trio erkekler: Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi ve Yavuz İlnam

Kaynak: AA
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