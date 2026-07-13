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EHF Plaj Hentbolu Şampiyonası sona erdi

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Hırvatistan'da düzenlenen 2026 EHF Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı 7'nci, Kadın Milli Takımı ise 11'inci sırada yer aldı. Erkekler, bu sonuçla 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen 2026 Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Plaj Hentbolu Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye Plaj Hentbolu Erkek Milli Takımı, başkent Zagreb'de yapılan organizasyonu 7'nci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla Litvanya'da gerçekleştirilecek 2027 Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye, kadınlarda ise şampiyonayı 11'inci sırada bitirdi.

EHF Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda erkeklerde Polonya, kadınlarda ise Macaristan birinci oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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