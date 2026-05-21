Türkiye Para Yelken Şampiyonası Mersin'de tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Para Yelken Şampiyonası, Mersin Marina ve Mersin Marina Yelken Kulübü ev sahipliğinde tamamlandı. Hansa 303 kategorisinde erkeklerde Furkan Erçin, kadınlarda Büşra Nur Çelik birinci oldu.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) açıklamasına göre Mersin Marina ve Mersin Marina Yelken Kulübü ev sahipliğindeki şampiyona ödül töreniyle sona erdi.

Organizasyonda hansa 303 erkekler ve kadınlar kategorisinde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Erkekler:

1 - Furkan Erçin (Zonguldak Ferdi)

2 - Yiğit Efe Yıldırım (Zonguldak Ferdi)

3 - İbrahim Kalay (Mersin Yelken Yat ve Su Sporları Kulübü)

Kadınlar:

1 - Büşra Nur Çelik (Zonguldak Ferdi)

2 - Sofiya Cömertpınar (Son Nokta Engelliler Spor Kulübü)

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
