Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Ankara'da antrenmanlara başladı. Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu, sporcularla bir araya gelerek motivasyonlarını artırdı.

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Ankara'da başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sporcular, Nur Tatar Tekvando Spor Salonu'nda yoğun bir antrenman programıyla çalışmalarını sürdürecek.

Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu, hazırlık antrenmanını ziyaret ederek, sporcu ve teknik ekiple bir araya geldi.

Takımın motivasyonunu artırmak amacıyla sporcularla yakından ilgilenen Tanrıkulu, "Milli takımımıza güveniyoruz, Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.