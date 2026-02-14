Haberler

Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası, Ankara'da başladı

Güncelleme:
Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda 114 sporcu mücadele ediyor. Organizasyonda 35 kadın ve 79 erkek sporcu yer alıyor. Kadınlarda 5, erkeklerde 8 kategoride maçlar yapılacak.

Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Altındağ Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 35'i kadın, 79'u erkek olmak üzere 114 sporcu mücadele edecek.

Kadınlarda 5, erkeklerde ise 8 kategoride maçların yapılacağı şampiyona, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
500

