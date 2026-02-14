Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası, Ankara'da başladı
Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda 114 sporcu mücadele ediyor. Organizasyonda 35 kadın ve 79 erkek sporcu yer alıyor. Kadınlarda 5, erkeklerde 8 kategoride maçlar yapılacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor