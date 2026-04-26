Türkiye Paintball Şampiyonası'nda ilk düdük Osmaniye'de çaldı / Video eklendi

TÜRKİYE Paintball Şampiyonası Osmaniye 1'inci Ayak Yarışması, Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle başladı.

Osmaniye Belediyesi'nin destekleriyle, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen Paintball Büyükler Kulüpler Türkiye Şampiyonası 1'inci Ayak Müsabakaları, 25-26 Nisan tarihlerinde Zorkun Yaylası'nda gerçekleştiriliyor. Şenlik Tepesi'ndeki açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan konuşmalarla devam etti. 4'erli takımlardan oluşan 5 grubun mücadele edeceği turnuva, belediye başkanı İbrahim Çenet'in başlangıç atışıyla başladı.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Osmaniye'nin önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çenet, "Türkiye'nin dört bir yanından sporcularımız Zorkun Yaylası'nda buluştu. Hakkari'den Tekirdağ'a, Kayseri'den Antalya, Rize, Trabzon ve Ankara'ya kadar birçok ilden gelen 20 takım burada mücadele ediyor. Şehrimizin ev sahipliği ve hazırlıkları sporcular tarafından takdirle karşılandı. Osmaniye olarak üç takımla biz de bu heyecanın içindeyiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Avrupa Paintball Asbaşkanı ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Barkul ise Türkiye Paintball Ligi'nin 2026 sezonunun ilk ayağının Osmaniye'de başladığını belirtti. Barkul, "Türkiye genelinden 20 ilden gelen takımlarımız ve 150'nin üzerinde sporcumuz bulunuyor. Sporcularımız sezon boyunca genel klasman için mücadele edecek. Osmaniye'de yaklaşık 500 katılımcıyla oldukça yoğun ve güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Ligin bir sonraki ayağı ise Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yapılacak" diye konuştu.

Turnuva hakkında teknik bilgiler de veren Barkul, karşılaşmaların uluslararası standartlara uygun M5 formatında oynandığını ifade ederek, "Takımlar 5'e 5 sahaya çıkıyor. Amaç, rakip oyuncuları işaretlemek ve bayrağı ele geçirerek puan kazanmak. 5 grupta mücadele eden takımların ilk iki sırayı alanları çeyrek finale yükseliyor. Ardından yarı final ve final müsabakalarıyla şampiyon belli olacak" dedi.

Osmaniye Tempo 80 Spor Kulübü Paintball Takımı Antrenörü Kemal Özarslan da turnuvaya ilk kez katıldıklarını belirtti. Önemli bir başarı elde ettiklerini söyleyen Özarslan, "Daha önce Antalya'da düzenlenen ilk etapta yaklaşık 20 takım arasında Türkiye üçüncüsü olduk. İlk katılımımızda böyle bir derece elde etmek bizim için çok değerli. Bu başarıyla birlikte ikinci etabın Osmaniye'de yapılmasına katkı sağladık. Belediyemizin büyük desteğiyle bu organizasyon şehrimize kazandırıldı. Hedefimiz Türkiye şampiyonluğu ve milli takıma sporcu kazandırmak" ifadelerini kullandı.

Program, bugün oynanacak olan final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sonra erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı