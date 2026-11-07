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Türkiye Otodrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Antalya'da 6 kategoride başladı

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Türkiye Otodrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Antalya'daki Kepez Yeni Drag Pisti'nde başladı. Farklı illerden gelen sporcular 6 kategoride derece için ilk gün antrenman ve sıralama turlarına çıktı; yarın eleme ve finallerle tamamlanacak.

Türkiye Otodrag Şampiyonası 4. ayak yarışları Antalya'da başladı.

Kepez Yeni Drag Pisti'ndeki organizasyona farklı illerden gelen sporcular, 6 ayrı kategoride dereceye girebilmek için piste çıktı.

İlk gün sporcular, antrenman ve sıralama turlarında mücadele etti.

Organizasyonun Antalya ayağı, yarın eleme ve final mücadeleleriyle tamamlanacak.

Kaynak: AA
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