Edirne'de Oryantiring Şampiyonası Sona Erdi

Güncelleme:
Edirne'de düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları sona erdi.

Edirne'de düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları sona erdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında 79 kulüpten 1044 sporcu, 3 gün boyunca farklı parkurlarda mücadele etti.

Organizasyonun son gününde sporcular Selimiye Meydanı'nda sürat yarışları kategorisinde en iyi dereceyi elde etmek için mücadele verdi.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, törende, başarılı bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Tüm sporcuları tebrik eden Güler, organizasyona katıklarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
