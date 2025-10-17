Haberler

Oryantiring Şampiyonası Edirne'de Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları'nın ilk günü tamamlandıEdirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde, organizasyona 26 ildeki 79 kulüpten sporcuların katıldığını söyledi.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları'nın ilk günü tamamlandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde, organizasyona 26 ildeki 79 kulüpten sporcuların katıldığını söyledi.

Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları'nın adı dolayısıyla da anlamlı olduğunu belirten Sezer, "Sporcularımız üç gün boyunca hem şehrimizi tanıyacaklar hem de şehrimizin güzelliklerini görecekler. Sporcularımıza teşekkür ediyor başarılar diliyorum. Federasyon başkamınız ile görüştük, Musabeyli Mesire Alanı'nı bu konuda merkez yapacak şekilde organizasyonlar düzenleyeceğiz. Edirne'de uluslararası oryantiring organizasyonları düzenleme imkanımız olacak." diye konuştu.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler de ilk gün yarışlarında 1044 sporcunun kıyasıya yarıştığını aktardı.

Şampiyona kapsamında yarın orman yarışı ve sürat koşusu yarışlarının da yapılacağını aktaran Güler, pazar günü de organizasyonun sona ereceğini kaydetti.

Şehit Cem Kerman'ın babası Ercan Kerman ise oğlu ve gelininin adının spor organizasyonunda da yaşamasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Şampiyona yarın Lalapaşa'nın Demirköy ilçesinde yapılacak orman yarışı ile devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödeyecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödenecek
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek

Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.