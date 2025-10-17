Oryantiring Şampiyonası Edirne'de Başladı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları'nın ilk günü tamamlandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde, organizasyona 26 ildeki 79 kulüpten sporcuların katıldığını söyledi.

Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları'nın adı dolayısıyla da anlamlı olduğunu belirten Sezer, "Sporcularımız üç gün boyunca hem şehrimizi tanıyacaklar hem de şehrimizin güzelliklerini görecekler. Sporcularımıza teşekkür ediyor başarılar diliyorum. Federasyon başkamınız ile görüştük, Musabeyli Mesire Alanı'nı bu konuda merkez yapacak şekilde organizasyonlar düzenleyeceğiz. Edirne'de uluslararası oryantiring organizasyonları düzenleme imkanımız olacak." diye konuştu.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler de ilk gün yarışlarında 1044 sporcunun kıyasıya yarıştığını aktardı.

Şampiyona kapsamında yarın orman yarışı ve sürat koşusu yarışlarının da yapılacağını aktaran Güler, pazar günü de organizasyonun sona ereceğini kaydetti.

Şehit Cem Kerman'ın babası Ercan Kerman ise oğlu ve gelininin adının spor organizasyonunda da yaşamasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Şampiyona yarın Lalapaşa'nın Demirköy ilçesinde yapılacak orman yarışı ile devam edecek.