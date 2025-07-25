Türkiye Okçulukta Altın Madalya Kazandı

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Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda, Okçuluk Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Milli takım, finalde Hindistan'ı 232-231 mağlup etti. Böylece Türkiye'nin madalya sayısı 7'ye yükseldi.

Almanya'da devam eden FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (Universiade) Okçuluk Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya elde etti.

Batuhan Akçaoğlu, Yakup Yıldız ve Yunus Emre Arslan'dan oluşan milli takım, finalde Hindistan'ı 232-231 yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 5'i altın olmak üzere 7'ye yükseldi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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