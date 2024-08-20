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Türkiye Okçuluk Federasyonu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı başarılı geçirdi

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Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı başarılı geçirdiklerini söyledi. Topaloğlu, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de madalya alarak tarihe geçtiklerini dile getirdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı başarılı geçirdiklerini söyledi.

Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de madalya alarak tarihe geçtiklerini dile getirdi.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın Paris 2024'te kazandığı bronz madalyanın önemine dikkati çeken Topaloğlu, "Tokyo'daki altın madalyadan sonra Paris 2024'ü de bronz madalyayla tamamladık. Önemi de takım madalyası olması. Ülkemize takım madalyası kazandıran ilk branş olduk. Hem okçuluk açısından hem de Türk sporu açısından çok değerli bir madalyaydı. Federasyon olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı düşündüğümüz gibi tamamladık. Daha iyisi olabilirdi ama çok büyük kazançlar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz'un bireyselde madalya alamamasını çok takılmadıklarını ifade eden Topaloğlu, "Bir sporcu her zaman şampiyon olamaz, madalya alamaz. Mete Gazoz'un takım içindeki başarısı ön plandaydı bu olimpiyatta. Mete, bizim gözbebeğimiz. Takım madalyası alınırken diğer sporcularımız Ulaş ve Abdullah'ı da unutmamak gerekir. Son derece başarılı bir olimpiyat geçirdik. Sporcularımız 3 yıllık çalışmalarının karşılığını da madalyayla aldı." diye konuştu.

"2028 Los Angeles'ta daha iyi olacağız"

Abdullah Topaloğlu, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda daha başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Gelecek vadeden bir takıma sahip olduklarını aktaran Topaloğlu, "2028 Los Angeles'ta daha da iyi olacağız. 17 yaşındaki Elif Berra Gökkır kızımız 2028'in en önemli silahı olacak. Onu da en iyi şekilde hazırlayacağız. Mete Gazoz, Abdullah ve Ulaş yine olacak. Ama bunun yanında bir takımımız daha olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kazanılan başarılarda önemli rol oynadığını aktaran Topaloğlu, "Madalya sayımız az gözüküyor olsa da bu böyle değil. Bakanlığımız hep bizi destekledi. Bakanımıza, Genel Müdürümüze verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Seçimler için ise başkanlık camianın teveccühüyle olur. Camianın teveccühüne bakıp aday olup olmayacağımıza karar vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Spor

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