Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Sakarya Yarışı Başladı

Sakarya'da 36 araç ve 76 sürücünün katılımı ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Sakarya Yarışı'nın seremonik startı yapıldı. Yarışlar, Adapazarı Karaköy ve Kömürlük güzergahlarında hafta sonu kıyasıya mücadeleye sahne olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve 54 Otomobil Sporları Kulübü ortaklığıyla gerçekleştirilen Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Sakarya Yarışı'nda seremonik start Sakarya Demokrasi Meydanı'nda verildi. Meydanda yapılan programla start bayrağı çekildi ve araçlar buradan çıkarak antrenman için alana hareket etti. Türkiye'nin farklı illerinden 76 pilotun katılacağı heyecan dolu şampiyona yarın saat 09.00'da Adapazarı ilçesi Kömürlük Mahallesi mevkiinde bulunan pistte başlayacak. Diğer yarış ise pazar günü saat 10.00'da Taşlık Mahallesi Karaköy mevkiinde bulunan Spor Ada Otomobil Sporları Tesisi'nde olacak. Yüzlerce adrenalin tutkunu ve spor sevdalısının takip edeceği şampiyona, pazar günü Erenler'de bulunan bir otelde saat 18.00'da yapılacak ödül töreni ile sona erecek. - SAKARYA