Hentbol: 2027 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. eleme turu
Hentbolda 2027 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. tur rövanş maçında Türkiye, sahasında Norveç'e 37-30 mağlup oldu. İlk maçı da 43-30 kaybeden ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemedi.
Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim
Hakemler: William Weijmans (Hollanda), Rick Wolbertus (Hollanda)
Türkiye: Yunus Özmusul, Enis Yatkın, Şevket Yağmuroğlu 3, Eyüp Arda Yıldız 9, Enis Harun Hacıoğlu 1, Sadık Emre Herseklioğlu 2, Görkem Biçer 7, Baran Nalbantoğlu 3, Fatih Çalkamış, Ediz Aktaş 3, Danyel Kaya, Ali Emre Babacan 1, Buğra Olgun, Koray Ayar 1, Genco İlanç
Norveç: Torbjorn Sittrup Bergerud, Robin Haug, August Pedersen 4, Magnus Abelvik Rod 7, Henrik Jakobsen 3, Thorsen Kasper Lien 2, Patrick Anderson 5, Sander Sagosen 2, Tobias Grondahl 3, Simen Lyse 3, Vetle Eck Aga, Vetle Ronningen, Ciljan Sagosen 1, Martin Hovde 1, Aksel Horgen 5, Alexandre Blonz 1
Devre: 9-18
İki dakika ceza alanlar: Ediz Aktaş (Türkiye), Simen Lyse, Patrick Anderson (Norveç)
