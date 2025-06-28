Türkiye'nin Modern Pentatlon Takımı Avrupa 2'ncisi Oldu

Tulya Kesebir ve Muhammed Emir Kurtulan'dan oluşan karışık bayrak takımı, Avrupa 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Barselona kentindeki organizasyonda karışık bayrak finali yapıldı.

Tulya ile Muhammed Emir; eskrim, engel parkuru, yüzme ve koşu-atış disiplinlerindeki yarışmalar sonucu Avrupa 2'ncisi oldu.