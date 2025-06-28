Türkiye'nin Modern Pentatlon Takımı Avrupa 2'ncisi Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tulya Kesebir ve Muhammed Emir Kurtulan'dan oluşan karışık bayrak takımı, Avrupa 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Tulya Kesebir ve Muhammed Emir Kurtulan'dan oluşan karışık bayrak takımı, Avrupa 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Barselona kentindeki organizasyonda karışık bayrak finali yapıldı.

Tulya ile Muhammed Emir; eskrim, engel parkuru, yüzme ve koşu-atış disiplinlerindeki yarışmalar sonucu Avrupa 2'ncisi oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "Geçmiş olsun" ziyareti
Galatasaray'dan beşinci yıldız açıklaması! Logo da böyle konumlandırılacak

Meraklar giderildi! Galatasaray'ın 5 yıldızı formada işte böyle olacak
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı

İkinci kez dede olan ünlü isim davullu zurnalı kutlama yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.