Türkiye'nin köklü takımı Gençlerbirliği'ne haciz geldi! Şampiyonluk kupasına bile el konuldu

2017-2018 sezonunda, 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği, haciz darbesiyle sarsıldı. Başkent ekibinden 69 milyon liralık alacaklarını tahsil etmek için harekete geçen Alagöz Holding, Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ihtiyati haciz kararı aldı.

MALLARINA HACİZ GELDİ

2018-2019 sezonundan beridir TFF 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, Alagöz Holding'den aldığı 69 milyon liralık finansal desteği zamanında geri ödeyemediğinden kaynaklı geçtiğimiz günlerde hukuki süreç başlatılmıştı. Alacakları olan 69 milyon lirayı tahsil etmek için harekete geçen Alagöz Holding, Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ihtiyati haciz kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, Ankara Batı İcra Dairesi'ne başvurularak haciz işlemleri başlatıldı.

KUPA DAHİL BİRÇOK ŞEYE EL KONULDU

Holding'in avukatı Osman Gökmen, karar kapsamında bugün kulübün Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İlhan Cavcav Tesisleri'ne giderek icra memurları ile işlemi gerçekleştirdi.Haciz kapsamında kulübün şampiyonluk kupası başta olmak üzere birçok kupa ve elektronik cihazlara el konuldu. Televizyonlar, bilgisayarlar ve yazıcılar gibi demirbaşlar da haczedilen eşyalar arasında yer aldı. Ankara ekibi, kendisine tanınan süre içerisinde borcunu öderse haczedilen mallarını geri alabilecek.