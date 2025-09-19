Türkiye'nin ilk UTMB Dünya Serisi yarışı, Rize'nin Kaçkar Dağları'nda koşulacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı "Kaçkar by UTMB"nin Rize'de gerçekleştirileceğini, organizasyonun spor turizmi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye etabı, "Kaçkar by UTMB" ismiyle 26-28 Eylül tarihlerinde Çamlıhemşin Kaçkar Dağları'nda yapılacak. Organizasyonda sporcular, "Kaçkar 100K", "Kaçkar 50K" ve "Kaçkar 20K" parkurlarında dereceye girmek için mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, 6 kıtadan, 55 ülkeden 2 bine yakın koşucunun katılacağı organizasyonu, AA muhabirine değerlendirdi.

"Kaçkar 100K" parkuruna 397, "Kaçkar 50K" parkuruna 627, "Kaçkar 20K" parkuruna ise 730 sporcunun kayıt yaptırdığını belirten Temurci, şöyle konuştu:

"UTMB, dünyanın en prestijli ultra dağ koşularından. Türkiye'de ilk kez 'Kaçkar by UTMB' ismiyle yapacağız. Yarışın finali Mont-Blanc'ta olduğu için Ultra-Trail du Mont-Blanc olarak adlandırılmış. 2023 yılında Rize'de bir spor çalıştayı gerçekleştirmiştik, özellikle Rize ve Kaçkar Dağları'nı spor turizmi markası olarak tanıtma noktasında kararlar almıştık. Dolayısıyla bakanlık olarak Rize Valiliğimiz ile birlikte Rize'ye bir marka organizasyon kazandırmak için çalışmalar yaptık. 'Kaçkar by UTMB' yarışı böyle başladı. Bu yarış bakanlığımızın spor turizmi stratejisi kapsamında önem verdiği spor organizasyonlarının başında geliyor. Biz 11. ve 12. kalkınma planında spor turizminin kalkınma planlarına girmesini sağladık."

Türkiye'nin dünya spor turizmi pazarından alacağı payı büyütmeyi amaçladıklarını dile getiren Temurci, "Sporla turizmi birbirine entegre ederek Türkiye'yi bu alanda da dünya markası haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla 'Kaçkar by UTMB' organizasyonunun da Türkiye'nin doğa sporları, macera ve spor turizmi olarak bir destinasyon algısını dünyada güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"55 ülkeden 2000'e yakın sporcu yarışacak"

Ahmet Temurci, organizasyona büyük bir ilginin olduğunu anlatarak, "Katılımcı ülkelerin ve sayısının beklediğimizden çok daha fazla olması bizi çok memnun etti. Dün itibariyle yarışmacıların başvuruları sona erdi ve şuanda 55 ülkeden 2000'e yakın sporcu 'Kaçkar by UTMB'de yarışacak. Bu ülkelerin 20'den fazlası Avrupa ülkesi, onun dışında Kanada'dan Avustralya'ya, Brezilya'dan Çin'e, ABD'ye kadar birçok ülke katılıyor. Bütün Türki cumhuriyetlerin, İslam dünyasından da 13 ülkenin bu yarışta olması bizi çok sevindiriyor." şeklinde görüş belirtti.

Katılımcıların yüzde 65'inin erkek, yüzde 35'nin kadın yarışmacılardan oluştuğunun bilgisini de veren Temurci, şunları kaydetti:

"Kadınlar açısından bu UTMB, globalin ortalamasının çok üzerinde. 'Kaçkar by UTMB'in ülkemize ve Rize'ye, uluslararası tanıtım noktasında ciddi katkıları olacağına inanıyoruz. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde yapılıyor, Sayın Bakanımız bu organizasyonu başından beri takip ediyor, yerinde de tespitlerde bulundu. Rize Valiliğimizin de koordinasyonunda yürütülüyor. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın da emekleri var. Şunu da iletmeliyiz 'Kaçkar by UTMB' yarışı, Eurosport ekranlarından dünyaya ulaşacak."

"Kaçkar'ı Chamonix'in konumuna getirmek istiyoruz"

Organizasyon dolayısıyla bölgeye 5 bin kişinin gelmesini beklediklerini aktaran Temurci, "Şu anda Ayder ve Rize'deki otellerin büyük kısmı dolmuş durumda. Kaçkarları tarif etmekle o hissi yaşamak mümkün değil. Kaçkar'ın güzelliğini oraya gelip yürümekle, koşmakla anlayabilirsiniz. Sizin aracılığınızla vatandaşlarımızı, herkesi Kaçkar'a bekliyoruz." dedi.

Kaçkar Dağları'nda 1,5 yıldır yarış için çalışma yürütüldüğünü belirten Ahmet Temurci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UTMB ekipleri de çalışmaları takip etti. Sporcuların güvenliği çok önemli. Çünkü yarış 3 farklı kategoriden oluşuyor. Bunlar 100, 50 ve 20 kilometrelik parkurlar. 100 kilometrelik parkur 12 yaylamızdan geçiyor. İşte Kaçkarların o buzul göllerinden, oradaki endemik bitkilere kadar, en güzel manzaralı güzergahlardan geçiyor. Burada diğer UTMB'de tecrübesi olan 400'e yakın yarışmacı koşacak. Zorluk derecesi ve irtifa yüksekliği dikkate alındığında birçok yarışmacı Kaçkar'da koşmak istiyor. UTMB yarışları 5 kıtada 40'dan fazla ülkede gerçekleştiriliyor. Dünyanın marka dağlarında yapılan bir etkinlik. Buralarda yarışmacılar puanlar topluyor ve Fransa'nın Chamonix kasabasında Mont Blanc dağlarında final yarışları yapılıyor. Biz de Kaçkar'ı ve Çamlıhemşin'i doğa ve dağ sporlarında Chamonix'in konumuna getirmek, dünyada dağ sporları merkezi olarak tanıtmak istiyoruz."

Hem yurt içinden hem de yurt dışından gazetecilerin organizasyonu dünyaya duyuracağını anlatan Temurci, "Tanıtımına çok önceden başladık, mart ayında Berlin'de UTMB fuarında müstakil bir Kaçkar standı yaparak tanıtım yaptık. Yurt içi kamuoyu tanıtımı da önemli. Spor turizmi stratejimiz çok önemli. Bu tür organizasyonlar tek seferlik değil, uzun vadeli olması önceliklerimiz arasında. Bakanlık olarak 'Kaçkar by UTMB' için 5 yıllık bir anlaşmamız var. 2029 dahil olmak üzere 5 yıllık bir perspektifle gerçekleştireceğiz. Bu sayede birçok uluslararası marka organizasyonu da ülkeye çekme gibi bir fırsat doğacak. Amacımız sadece Kaçkarlar değil Türkiye'nin bütün bölgelerini spor turizmi anlamında değerlendirmek." değerlendirmesinde bulundu.