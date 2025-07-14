Türkiye'nin İlk Para Tırmanış Şampiyonası Muş'ta Gerçekleşti

Türkiye'nin İlk Para Tırmanış Şampiyonası Muş'ta Gerçekleşti
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2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil edilen para tırmanış branşında Türkiye'de ilk kez düzenlenen Türkiye Şampiyonası, Muş'ta yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Farklı kategorilerde kıyasıya mücadele eden sporcular madalyalarını aldı.

2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil edilen para tırmanış branşında Türkiye'de ilk kez düzenlenen Türkiye Şampiyonası, Muş'ta gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu öncülüğünde 12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Muş Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İki gün süren şampiyonada AL1, AL2, RP1, RP2 ve RP3 kategorilerinde yarışan para sporcular, sergiledikleri performansla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Şampiyona kapsamında ayrıca minikler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde de yarışmalar düzenlenerek organizasyonun kapsamı genişletildi. İlk kez düzenlenmesine rağmen yoğun ilgi gören şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele etti.

AL2 erkek kategorisinde Azad Ertan 00: 41'lik sürede ulaştığı TOP çıkışıyla birinciliği elde etti. Özkan Bozkurt 01: 19'luk sürede 38+ çıkışıyla ikinci olurken, Muhammed Sabır Korkmaz ise 01: 45'lik sürede 37+ derecesiyle üçüncülük elde etti. Şener Bahçe 01: 24 sürede 31+ çıkışıyla dördüncü, Kamuran Bartan 00: 52 sürede 26 puanla beşinci, İskender Ünlü ise 01: 38 sürede 23 puanla altıncı sırada yer aldı.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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