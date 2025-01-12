Türkiye'nin ilk kadın Formula pilotu Sena Savaşer piste çıktı

Antalya doğumlu ve 5 yıldır motorsporları ile profesyonel olarak ilgilenen Black Bruin sporcusu Sena Savaşer, başarısını bu yıl Formula 4 kategorisine geçerek taçlandırdı.

ÜLKEMİZİ YURT DIŞINDA GURURLA TEMSİL EDİYOR

Barcelona Catalunya ve İtalya Cremona pistlerinde rüzgarlar estiren Sena Savaşer, bu yıl F4 testlerine devam etmeyi planlıyor. Bir yandan Antalya Bilim Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği lisans eğitimini devam ettirirken hedefi olan Formula 1 Academy çatısı altına girmeyi gözüne kestiren Sena Savaşer, ülkemizi yurt dışında gururla temsil ediyor.

ŞİMDİDEN TAKDİR TOPLAMAYA BAŞLADI

Uzun zamandır çalışmalarını aralıksız sürdüren Sena Savaşer Avrupa'da da hem kadın pilot hem de efsane F1 pilotu Senna'ya isim benzerliğinden dolayı dikkat çekiyor. Ayrıca başta takımı olmak üzere Avrupa'nın bir çok ülkesinden gelen diğer takımların da takdirini şimdiden toplamaya başladı.

"GELİŞTİĞİMİ HİSSEDİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda Barcelona Catalunya pistinde Formula 4 testi ile ilklere imza atmaya devam eden genç kadın sporcumuz Sena Savaşer tecrübelerini Tourism Today ile paylaştı. Savaşer, "Geçen hafta İtalya'dan sonra ikinci testimi Barcelona'da resmi Formula 4 aracımla gerçekleştirdim. Pist koşulları güzeldi, güneşli bir havada yüksek motivasyonla piste çıktım. Dünyanın en iyi pistlerinden birisinde hava koşulları da iyi olunca kendimi çok mutlu hissettim ve bu benim günüm dedim. Bu motivasyonla tereddüt ettiğim hızlı virajlarda bile her tur daha da zamanlarımı geliştirmeyi başardım. Bu sefer F1 pisti olduğu için çok iyi takımlar vardı ve de bu beni daha da motive etti. Bu bana diğer ekiplerin yaptığı zamanlarla, kendi sürelerimi ve sektörleri kıyaslamamda yardımcı oldu. İtalya'dan sonra bu sefer araca daha çok alıştığım için, özellikle hızlı virajlarda tepkisini daha çok öngördüm. Açıkçası ben geliştiğimi hissediyorum ve daha da çok yolumuz var. Bir sonraki testim önümüzdeki ay olacak." ifadelerini kullandı.