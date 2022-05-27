Türkiye'nin en büyük 2. Endro Motor Yarışı Finike'de tırmanma etabıyla başladı - Haberler

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Türkiye'nin en büyük 2. Endro Motor Yarışı Finike'de tırmanma etabıyla başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye'nin en büyük 2. Endro Motor Yarışı Finike'de tırmanma etabıyla başladı

Antalya'nın Finike ilçesinde 3 gün sürecek 2022 Hard Stone Enduro Motor Yarışları Boldağ mahallesinde tırmanma yarışı etabıyla başladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde 3 gün sürecek 2022 Hard Stone Enduro Motor Yarışları Boldağ mahallesinde tırmanma yarışı etabıyla başladı. Finike Belediyesi'nin himayesinde gerçekleşecek olan ve 3 gün sürecek olan yarışlara 200'den fazla sporcunun ve bu alanda önemli firma ve kuruluşların katılması bekleniyor.

Türkiye'nin kendi alanındaki 2. Büyük Motor Yarışı olma özelliğini taşıyan organizasyon 27-28-29 Mayıs tarihlerinde farklı lokasyonlarda gerçekleştirilecek. 27 Mayıs Cuma günü Boldağ damlalı mevkiinden başlayan yarış, 28 Mayıs Cumartesi Festival Alanı ve 29 Mayıs Pazar Karşıyaka mahallesi telsim direğinden devam edecek. Yarış, Pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Finike Belediyesi, Türkiye, Antalya, Mayıs, Spor, Haberler

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