Türkiye'nin acısını paylaşan Eljif Elmas, attığı golden sonra eliyle ay-yıldız işareti yaptı

Türkiye'yi yasa boğan depremlerden sonra dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas da Türkiye'yi unutmadı.

AY-YILDIZ İŞARETİ YAPTI

Napoli'nin Cremonese'yi 3-0 mağlup ettiği mücadelede takımının 3. golünü atan Eljif Elmas, Türkiye'nin acısını paylaştı. Kosovalı futbolcu attığı golden sonra eliyle ay-yıldız işareti yaptı.

"HEP BİRLİKTE BUGÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Elmas, "Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bugünlerin üstesinden de geleceğiz, dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.