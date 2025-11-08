Haberler

Türkiye'nin 2026 Bisiklet Yarışları Takvimi Açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2026 yılında düzenlenecek uluslararası bisiklet yarışlarının takvimini belirledi. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konya ise Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bisiklet yarışlarının 2026 takvimi belli oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre takvimde ProSeries kategorisinde yer alan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Takvime göre Konya şehri ise 1-5 Şubat 2026 tarihlerinde Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2026 takviminde ProSeries, Europe Tour, 2.1, 2.2 ve 1.2 kategorilerinde yol yarışları ve pist yarışlarıyla da takvimde yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2026 sezonunun Türk bisikletinin gelişimine ve uluslararası alandaki yükselişine güçlü bir ivme kazandıracağını belirtti.

Türkiye'nin dünya bisikletinin merkezi olma yolunda önemli bir konuma sahip olduğunu aktaran Müftüoğlu, "Türkiye, bisikletin merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye'nin UCI takviminde yer alan yarış programı hem profesyonel hem de amatör bisikletçiler için uluslararası bir cazibe merkezi haline getiriyor. Antalya'dan İstanbul'a, Isparta'dan Bolu'ya uzanan bu kapsamlı yarış ağı, Türkiye'nin doğal güzelliklerini, teknik parkurlarını ve organizasyon kapasitesini dünya bisiklet camiasına tanıtıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2026 yılında yapılacak yarışların takvimi ise şöyle:

Yol bisikleti

UCI ProSeries Kategorisi:

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: 26 Nisan-3 Mayıs

UCI Europe Tour 2.1 Kategorisi:

Tour of İstanbul: 3-6 Eylül

UCI Europe Tour 2.2 Kategorisi:

Tour of Antalya: 12-15 Mart

Tour of Mersin: 9-12 Nisan

Tour of Samsun: 27-30 Ağustos

Tour of Kahramanmaraş: 3-6 Eylül

UCI Europe Tour 1.2 Kategorisi:

Grand Prix Antalya: 7 Şubat

Grand Prix Alaiye (Alanya/Antalya): 21 Şubat

Grand Prix Pedalia (Antalya): 28 Şubat

Grand Prix Apollon Temple (Side/Antalya): 7 Mart

Grand Prix Syedra Ancient City (Alanya/Antalya): 28 Mart

Grand Prix Alanya (Antalya): 3 Nisan

Grand Prix Isparta: 8 Ağustos

Grand Prix Davraz (Isparta): 14 Ağustos

Grand Prix Gölcük (Bolu): 16 Ağustos

Grand Prix Rose (Bolu): 22 Ağustos

UCI Pist Bisikleti Yarışları

UCI Avrupa Şampiyonası-Konya: 1-5 Şubat

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
