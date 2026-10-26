Türkiye Motosiklet Federasyonunun UIM tam üyeliği 99. genel kurulda onaylandı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun UIM tam üyeliği 99. genel kurulda onaylandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) UIM tam üyeliği, Portekiz'in Sintra kentindeki 99. genel kurulda kabul edildi. TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa'nın da katıldığı kurulda COMINSPORT, COMINTECH, COMINOFF ve COMINSAFE komisyonlarının başkan ve üyelik seçimleri yapıldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) Uluslararası Motonotik Birliği (UIM) tam üyeliği kabul edildi.
Federasyonun açıklamasına göre UIM'nin Portekiz'in Sintra şehrinde düzenlenen 99. genel kuruluna, TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa da katıldı.
Su üstü motor sporlarının dünya genelindeki temsilcilerini bir araya getiren ve TMF'nin UIM tam üyeliğinin kabul edildiği genel kurul kapsamında yapılan toplantılarda, COMINSPORT, COMINTECH, COMINOFF ve COMINSAFE komisyonlarının başkan ve üyelikleri için seçimler gerçekleştirildi.
Kaynak: AA