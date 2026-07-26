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Motokros Şampiyonası'nın 3. Ayağı Gönen'de Sona Erdi

Motokros Şampiyonası'nın 3. Ayağı Gönen'de Sona Erdi
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Türkiye Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Balıkesir'in Gönen ilçesinde sona erdi.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Balıkesir'in Gönen ilçesinde sona erdi.

Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 118 sporcu mücadele etti. Sporcular, MX, MX1, MX2, MX125, Senior, Veteran, Kadınlar, 50 cc, 50 Mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde yarıştı.

İki gün süren organizasyonda gerçekleştirilen serbest antrenmanlar, sıralama turları ve final yarışlarının ardından parkur alanında ödül töreni düzenlendi.

Kategorilerinde şampiyon olan sporcular şunlar:

MX1: Mustafa Çetin

MX2: Burak Arlı

MX125: Efe Okur

MX: Batuhan Demiryol

65 cc: Aslan Osmanpaşaoğlu

85 cc: Yağız Kaya

E50: Mercan Akaçık

50 cc: Yusuf Ali Kolay

50 Mini: Tahir Ata Erişen

Kadınlar: Selen Tınaz

Senior: Şakir Şenkalaycı

Veteran: Ceyhun Kalfalı

Kaynak: AA
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