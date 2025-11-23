Haberler

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. Ayak Yarışları Sona Erdi

Güncelleme:
Burak Özel Motokros Parkuru'nda gerçekleşen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ayak yarışlarında 110 sporcu mücadele etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci etap yarışları iptal edildi, ancak kategorilerdeki şampiyonlar belirlendi. Ödül töreni Kadir Albayrak Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Burak Özel Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 110 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanda MX, MX1, MX2, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 50 mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde sporcular yarıştı.

İlk etap yarışlarının tamamlanmasının ardından fırtına ve sağanak etkili oldu. Bu nedenle ikinci etap yarışları iptal edildi.

Parkur etrafında kurulan çadırlar rüzgarın etkisiyle uçtu. Parkur içerisinde biriken su nedeniyle çamura saplanan ambulanslar ise kepçe yardımıyla çıkarıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sözcüsü Fatih Geren, AA muhabirine, 110 sporcunun katıldığı yarışların sona erdiğini söyledi.

Sporcuların kıyasıya yarıştığını aktaran Geren, "Sporcularımız çok güzel final mücadelesi sergiledi. 110 sporcunun yer aldığı final mücadelesiyle sezonu tamamladık. 12 sınıfta Türkiye şampiyonları belli oldu. Öğlenden önce yarışlar yapıldı ancak öğlenden sonra olumsuz hava şartları nedeniyle ikinci etap yarışlarını iptal etmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Yarışların tamamlanmasıyla ilçede bulunan Kadir Albayrak Sosyal Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi.

Ödüllerini veren Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, sporcuları tebrik etti.

Kategorilerinde şampiyon olan sporcular şunlar:

MX50: Alparslan Kelsoy

MX50 Mini: Poyraz Kalender

MX 50 Elektrikli: Ömer Kudu

MX: İsmet Bekirov

MX Veteran: Hüseyin Neziroğlu

MX Senior: Şakir Şenkalaycı

MX2: Ata Yağız Kuzu

MX 125: Mert Akkafa

MX1: Galip Alp Baysan

MX 65: Yağız Kaya

MX 85: Berat Destan Şenkalaycı

MX Kadınlar: Selen Tınız

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Spor
Haberler.com
