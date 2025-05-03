Türkiye Milli Takımı, Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda 18. Oldu

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı, turnuvada 18. oldu.

Dilşat Yıldız ile Bilal Ömer Çakır'dan oluşan milli takım, Kanada'nın Fredericton kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nda mücadele etti.

İspanya'yı 8-6 mağlup eden Türkiye; ABD'ye 11-3, Avustralya'ya 10-2, Çekya'ya 8-3, Estonya'ya 9-2, İsviçre ve Japonya'ya 9-3, Norveç'e 7-4, Yeni Zelanda'ya 8-5 yenildi.

Dilşat Yıldız ile Bilal Ömer Çakır, 1 galibiyet ve 8 mağlubiyetle B Grubu'nda 9. oldu ve A Grubu'nun 8'incisi Danimarka ile kümede kalma maçına çıktı.

Danimarkalı rakiplerine 9-0 yenilen ay-yıldızlılar, 20 takımlı şampiyonada 18. sırayı aldı.

İlk 16'ya giremeyen Türkiye'nin, 2026 Dünya Şampiyonası'na katılmak için elemelerde mücadele etmesi gerekecek.