Türkiye, Lüksemburg'u 1-0 Yendi

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg'u 1-0 yendi. Türkiye, grupta son iki maçı kalmasına rağmen Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Maral Mirzai Beni, Camilla Stendahl, Jilan Taher (İsveç)

Türkiye : Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Çal (Dk. 84 Büşra Kuru), Miray Cin, Busem Şeker (Dk. 46 Elif Keskin), Ebru Topçu, Yağmur Uraz (Dk. 71 Arzu Karabulut), Birgül Sadıkoğlu (Dk. 71 Didem Karagenç ), İlayda Civelek, Gülbin Hız

Lüksemburg : Schlime, Barbosa, Becker (Dk. 46 Fernades), Kremer, Estevez, Magalhaes, Marques (Dk. 72 Schmit), Thompson (Dk 83 Miny), Jorge (Dk. 55 Abreu), Lavinas (Dk. 72 Albert), Dos Santos

Gol: Dk. 14 Birgül Sadıkoğlu ( Türkiye )

Sarı kart: Dk. 73 Didem Karagenç ( Türkiye )

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg'u 1-0 yendi.

14. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. İlayda Civelek'in pasında ceza sahası içindeki Birgül Sadıkoğlu, kaleci Schlime çalımlayarak topu boş ağlara yuvarladı. 1-0

90+2 dakikada ay-yıldızlı takımın atağında Arzu Karabulut'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Schlime topu bloke etti.

Karşılaşmayı Türkiye 1-0 kazandı.

Daha önce Gürcistan'ı deplasmanda 3-0, Elazığ'da oynanan maçta Litvanya'yı 2-0, Lüksemburg'u da deplasmanda 4-0 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta son iki maçı kalmasına rağmen Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

Ay-yıldızlı takım, galibiyeti Çorumlu futbolseverlerle birlikte kutladı.