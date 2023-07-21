Türkiye Kürek Federasyonu Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve Genel Direktörü Uğur Kılıç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, 2024 U-23 Avrupa Şampiyonası ve Türkiye Kürek Şampiyonası için iş birlikleri değerlendirildi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve Genel Direktörü Uğur Kılıç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Edirne'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2024 U-23 Avrupa Şampiyonası ve Türkiye Kürek Şampiyonası için iş birlikleri değerlendirildi.

Tabakoğlu, Türkiye Kürek Federasyonuna tüm imkanları ile destek vermeye hazır olduklarını belirterek ziyaret için Ertürk ve Kılıç'a teşekkür etti.

Bayazıt, Avarız köyünü ziyaret etti

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Avarız köyündeki üreticilerle bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bayazıt, Avarız köyü muhtarı Mesut Çakır ve çiftçilerle tarım ve hayvancılık hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ayçiçeği ekili tarım arazilerini inceleyen Bayazıt, hasat döneminde meydana gelen yangınların önlenmesi adına çiftçilere uyarılarda bulundu.