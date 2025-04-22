Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri
Galatasaray ve Konyaspor, Türkiye Kupası'nda finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın muhtemel 11'lerini sizler için derledik...
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da finale çıkmak için Konyaspor'la karşılaşıyor.
KAZANAN DİREKT YARI FİNALE ÇIKACAK
Medaş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak kritik mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Türkiye Kupası'nda 18 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, en çok kazandığı organizasyonda 6 yıllık hasreti de bitirmek istiyor. Okan Buruk'un kritik mücadeleye ideale yakın bir kadroyla çıkması bekleniyor. Kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Jelert ve Morata da kamp kadrosunda yok.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Oğulcan, Jevtovic, Ndao, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer.
Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Mertens, Ahmed, Osimhen.