Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi

Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları artıyor. Bazı kulüpler yabancı hakemlerle oynanmasını isterken, bazıları Türk hakemlerle devam etmek istiyor. Bu durum Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Türkiye Kupası maçında daha da belirginleşti. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve bordo mavili ekibin 5-2 kazanarak çeyrek finale kaldığı maçta ilginç bir an yaşandı.

VAR OLMAYAN MAÇTA VAR'I DİNLEDİ

Maçın 27. dakikasında Pedro Malheiro'un ortasında Banza yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. O sırada elini kulaklığına gören Öztürk itiraza gelen oyunculara hayır dedi. VAR'ın uygulanmadığı Türkiye Kupası'nda hakem Öztürk'ün bu hareketi VAR'ı dinlemesi olarak yorumlandı.

SAKATLANDI OYUNDAN ÇIKTI

Maçın sonlarına doğru hakem Ümit Öztürk, geçirdiği sakatlık nedeniyle oyunu sürdüremedi ve yerini hakem Davut Çelik'e bıraktı.