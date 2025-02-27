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Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi

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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Türkiye Kupası maçında ilginç bir an yaşandı. Maçın 27. dakikasında Pedro Malheiro'un ortasında Banza yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. Ancak, VAR'ın uygulanmadığı Türkiye Kupası'nda hakem Öztürk'ün kulaklığını dinlemesi kısa sürede viral oldu.

Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları artıyor. Bazı kulüpler yabancı hakemlerle oynanmasını isterken, bazıları Türk hakemlerle devam etmek istiyor. Bu durum Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Türkiye Kupası maçında daha da belirginleşti. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve bordo mavili ekibin 5-2 kazanarak çeyrek finale kaldığı maçta ilginç bir an yaşandı.

VAR OLMAYAN MAÇTA VAR'I DİNLEDİ

Maçın 27. dakikasında Pedro Malheiro'un ortasında Banza yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. O sırada elini kulaklığına gören Öztürk itiraza gelen oyunculara hayır dedi. VAR'ın uygulanmadığı Türkiye Kupası'nda hakem Öztürk'ün bu hareketi VAR'ı dinlemesi olarak yorumlandı.

SAKATLANDI OYUNDAN ÇIKTI

Maçın sonlarına doğru hakem Ümit Öztürk, geçirdiği sakatlık nedeniyle oyunu sürdüremedi ve yerini hakem Davut Çelik'e bıraktı.

Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

yardımcısını dinliyormudur ?

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Haber YorumlarıMehmet Akif Solak:

Fenerli misiniz? bunun yabancı hakemle ne ilgisi var. Anlayamadım?

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Yan hakemle konuştu..Umit Öztürk'ü tanırım.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yardımcı hakem veya 4. hakemle konuşuyor olabilir mi:))

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Haber Yorumlarıaaa:

haberi yapan hiç merak etti mi acaba, o kulaklık hakemde neden var? sadede var mı dinleniyor. 4 tane hakem var maçta. birbirleri ile iletişim kuruyorlar

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Haber Yorumlarılevent uysal:

Koşup adam gibi pozisyonun içinde olsaydı kulaklığa gerek olmazdı. Gs- Fener maçını izlettirsinler adamın kondisyonunu nerde durması gerektiğini ders olarak versinler.

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Haber YorumlarıMesut Keskin:

var yok demek istedi bence hareketlerine iyi bakın

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Haber YorumlarıS.S.:

böyle haber mi olur? o telsiz kulaklarında sadece VAR için mi duruyor? yardımcılarıyla konuşur

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Haber Yorumlarıaysun:

Hakemin sakatlanması, formsuz olduğunun göstergesi. Hakemler kendilerine iyi bakmıyor.

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Haber YorumlarıAdem Örnek:

var dır var dır

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