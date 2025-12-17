Haberler

İstanbulspor: 0-0

Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulmakta zorlandı.

MISIRLI.com.tr Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası A Grubu 1'inci hafta maçında İstanbulspor'la 0-0 berabere kaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 15.00'te başlayan mücadeleyi hakem Buğra Taşkınsoy yönetti. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Kadir Beyaz ve Yusuf Susuz yaptı.

Karşılaşmaya Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, "Kerem Yandal, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, R. Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, D. Johnson, M. Doh, Alper Emre Demirol, Barış Kalaycı, Serginho, A. Gray" 11'i ile çıkarken İstanbulspor ise, "Alp Tutar, Enes Köseoglu, Musab Ayberk Çolak, Demir Mermerci, İzzet Erdal, İsa Dayaklı, Bilal Berat Polat, A. Cham, Ertuğrul Sandıkcı, Enver Cenk Şahin, Mustafa Sol" ile sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Mücadelenin ikinci yarısında iki takımda gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 82'nci dakikada Fatih Karagümrük atağında Fofana'nın kafayla indirdiği topu Demir Mermerci eliyle durdurdu. Hakemin penaltı noktasını gösterdiği pozisyonda VAR'dan gelen uyarıyla elle oynamadan önce Fofana'nın ofsaytta olduğu belirlendi. Penaltı kararı geçersiz kılındı. Mücadelede 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

