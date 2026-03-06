Haberler

Türkiye Kupası'nda format değişti

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2026-27 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanacağını duyurdu. Kupada 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamaları yer alacak.

Federasyonun açıklamasına göre Türkiye Kupası, 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak.

Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulünde, diğer turlar ise tek maç eleme usulünde oynanacak.

Eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
