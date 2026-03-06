Türkiye Kupası'nda format değişti
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2026-27 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanacağını duyurdu. Kupada 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamaları yer alacak.
Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulünde, diğer turlar ise tek maç eleme usulünde oynanacak.
Eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat