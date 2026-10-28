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Türkiye Kupası'nda 18 maç oynandı, Fethiyespor-Eyüpspor yağış nedeniyle ertelendi

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Türkiye Kupası'nda 18 maç oynandı, Fethiyespor-Eyüpspor yağış nedeniyle ertelendi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 18 mücadele oynandı; Fethiyespor-Eyüpspor maçı yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor maçına deplasman takımı çıkmadı, ev sahibinin hükmen 3-0 kazanması bekleniyor.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna 18 mücadeleyle devam edildi.

Kupada günün maçları, akşam saatlerinde oynanacak 2 karşılaşmayla tamamlanacak.

İlk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona eren Fethiyespor- Eyüpspor müsabakası, yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor maçına ise deplasmanda takımı çıkmadı. Ev sahibi kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde gerçekleştirilen müsabaka organizasyon toplantısına Ekinciler İskenderunspor kulüp temsilcisi katılım sağlamamıştır. Akabinde ilgili kulüp yetkilileriyle gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Ekinciler İskenderunspor'un müsabakaya katılmayacağı tarafımıza bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu sonuçla ev sahibi takımın mücadeleyi hükmen 3-0 kazanması bekleniyor.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kars 36 Spor-Antalyaspor: 0-2

Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey: 0-1

Ankaraspor-Kırklarelispor: 3-2

Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32 Spor: 0-2

Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor: 3-1

Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor: 0-4

GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları: 1-4

Sultan Su İnegölspor-Sebatspor: 1-4

Menemen FK-Karacabey Belediyespor: 0-1

Serikspor-Hakkari Zapspor: 1-1 (Penaltılarla 5-4)

Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2

Adana 01 FK-Kütahyaspor: 2-1

Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor: 0-0 (Penaltılarla 3-1)

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor: 3-1

Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-1

Fethiyespor-Eyüpspor: 1-2 (Yağış nedeniyle ertelendi)

Kaynak: AA
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