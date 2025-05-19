Türkiye Kupası Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı Samsun'da Gerçekleşti

Türkiye Kupası Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı Samsun'da Gerçekleşti
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Türkiye Kupası 4. Etap Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı, Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışta farklı illerden gelen kadın bisikletçiler pedal çevirdi. Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Türkiye Kupası 4. Etap Kadınlar Yol Bisikleti Yarışı, Samsun'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan yarış, Atakum ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programları kapsamında düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın bisikletçiler, çeşitli kategorilerinde pedal çevirdi.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Samsun Atakum Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Kemal Yıldız ile Samsun Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci tarafından verildi.

Büyüklerde Alanya Belediyespor'dan Sevim Gerçek, 19 yaş altı kategorisinde Giresun Spor Lisesi'nden Nilsu Karasay, 17 yaş altı kategorisinde de Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nden Yağmur Ecrin Çolakoğlu birinci oldu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor
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