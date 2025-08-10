Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları Karaman'da Tamamlandı

Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları Karaman'da Tamamlandı
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, 435 sporcunun katılımıyla Karaman'da gerçekleştirildi. Farklı yaş kategorilerinde yapılan yarışlarda sporcular madalya ve kupalarını aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, 435 sporcunun katılımıyla Karaman'da tamamlandı.

Organizasyonun son gününde, 13-15-17-19 yaş erkek ve kadın, elit kadınlar ve master erkekler kategorilerinde kriteryum yarışları gerçekleştirildi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda start alan bisikletçiler, kent merkezinde trafiğe kapatılan 2 bin 400 metrelik parkurda mücadele etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, gazetecilere, kentte 27 ilden sporcuların katılımıyla 3 gün süren güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fırat, ilerleyen süreçte Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Karaman'da daha fazla yarış gerçekleştirmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Organizasyon çok güzel geçti. Sporcular, antrenörler ve kulüplerimiz çok güzel ağırlandı. Kentte yol yarışlarının dışında dağ bisikleti alanında da yarışlar yapılması noktasında görüşmelerimiz oldu. Karaman'da gördüğümüz ilgi ve alaka için Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve kurumlara teşekkür ediyorum."

Etkinlik, müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaların takdim edilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Spor
