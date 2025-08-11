Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları Karaman'da Sona Erdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Karaman'da düzenlenen ve üç gün süren Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ilk iki gününde; 13-15 ve 17 yaş altı erkek ile kadınlar, 19 yaş altı kadınlar, elit kadınlar ve master erkekler gibi çeşitli kategorilerdeki bisikletçiler, Hotamış-Kılbasan yolu üzerinden start alarak 2 bin 271 rakımlı Karadağ çevresinde oluşturulan güzergahta yarıştılar. 13-15-17-19 yaş erkek ve kadın, elit kadınlar ve master erkekler kategorilerinde yarışan sporcular yarışmanın son gününde Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak kriteryum yarışı hazırlıklarına başladı. Kent merkezinde oluşturulan 2 bin 400 metrelik parkurda sabah saatlerinde başlayan yarışlar ikindi saatlerinde kadar devam etti. Yarışma dolayısıyla trafiğe kapatılan yollarda vatandaşlar bariyerlerin gerisinden yarışları izleyerek sporculara destek oldu. Yarışın 15 turluk son aşaması Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin start vermesiyle başladı. Dereceye girmek için yarışan bisikletçiler kıyasıya mücadele etti. 27 ilden 435 sporcunun katıldığı yarışmanın son aşamasının tamamlanmasının ardından Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

"Bu şampiyona çok önem arz ediyordu"

Yarışma sonrasında konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, "Yarışlara Türkiye'nin 27 ilinden 300'den fazla sporcu katıldı. Antalya'da yapılacak olan son yarışlardan bir önceki yarış olması sebebiyle kulüpler ve sporcular için bu şampiyona çok önem arz ediyordu. İlerleyen yıllarda da bu şampiyonaların Karaman'da yapılması konusunda federasyon olarak tüm gayretimizi göstereceğiz" dedi.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - KARAMAN