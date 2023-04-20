Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası İzmir'de sona erdi
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İzmir'de düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası, sona erdi.
İzmir'de düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası, sona erdi.
Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, Çeşme'deki Aya Haralambos Kültür Merkezi ve Sıdıka-Kelami Ertan Ortaokulu'ndaki organizasyonda 43 kulüp, 85 takım, 400 sporcu mücadele etti.
Turnuvada, genel 12 yaş altı kategorisinde İzmir Apaydın Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, kızlar 12 yaş altı kategorisinde Apaydın Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, genel 18 yaş altı kategorisinde Bilişsel Gençlik Spor Kulübü Derneği, kadınlar 18 yaş altı kategorisinde yine Apaydın Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği şampiyon oldu.
Şampiyonanın kapanış törenine TSF Başkanvekili Aşkın Keleş, Çeşme Kaymakamı Mehmet
Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri
Büyükateş ve TSF Çeşme İlçe Temsilcisi Mehmet Sarısaç, sporcular, kulüp temsilcileri ve
aileler katıldı.