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Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti
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Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da 2 bin 755 sporcunun katılımıyla yapıldı. Dereceye giren sporcular milli takım havuzuna girmeye hak kazandı.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) açıklamasına göre şampiyonaya, Türkiye'nin 80 ilinden ve KKTC'den 2 bin 755 sporcu katıldı.

Hafta boyunca satranç sporcuları, antrenörler, veliler ve satranç severlerden oluşan yaklaşık 10 bin kişi şampiyona için kentte bir araya geldi.

Organizasyonda, 7-12 ve 13-18 yaş grubunda mücadele veren 2 bin 755 sporcudan derece elde edenler, milli takım havuzuna girmeye hak kazandı.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Şampiyonanın ödül törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Federasyon Başkanı Fethi Apaydın, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Federasyonları Daire Başkanı Erbil Yiğitbaş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Buğrahan Bozkurt, Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, TSF İl Temsilcisi Selda Seçgin, federasyon yetkilileri, sporcular, veliler, hakemler ve antrenörler katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Spor
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