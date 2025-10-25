Haberler

Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı

Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası, Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 485 sporcu, minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde birçok sporcunun hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Görüyorum ki Kahramanmaraş hala dimdik ayakta. Sporun esas mayası olan güreşle birlikte hala karşımızda dimdik ayakta olan Kahramanmaraş'ı görüyoruz." diyen Türkiş, 26 ilden 480 sporcunun ter dökeceği kısa şalvar güreşinin Türkiye'ye Kahramanmaraş'tan açıldığını, bu açıdan şampiyonanın burada yapılıyor olmasının önemli olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de güreşin yiğitlik, mertlik, sabır ve erdemin simgesi olduğunu, asırlar boyunca bu topraklarda çocukların dedelerinden güreşi öğrendiğini anlattı.

Görgel, şöyle konuştu:

"Bu şehrin ata sporu olan güreş Kahramanmaraş'ın damarlarında, kültüründe ve karakterindedir. Bu topraklarda nice pehlivanlar yetişti, nice destanlar yazıldı. Kahramanmaraş'ımız her zaman pehlivanların şehri, er meydanlarının onurlu sancağı olmuştur. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu emaneti yaşatmak, ata sporumuzu geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah yaptığımız yatırımlarla hem güreşte hem de sporun her dalında altyapımızı güçlendireceğiz."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de birer konuşma yaptı.

Etkinliğe AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan ve ilgililer katıldı.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından başarılı sporculara kupa ve madalyaları takdim edilecek.

