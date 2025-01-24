Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e çıktı

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakanı'nın vay haline
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Kavga: 4 Hakem Yaralandı

Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Kavga: 4 Hakem Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası sırasında bir müsabakada çıkan kavgada 4 hakem yaralanırken, Türkiye Kick Boks Federasyonu konuyla ilgili açıklama yaptı. Yaralı hakemlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndaki bir müsabakada çıkan kavgada 4 hakemin yaralanmasıyla ilgili Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan açıklama geldi. Açıklamada, hakemlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 23 Ocak Perşembe günü yapılan bir karşılaşmada ise ortalık birbirine girdi. İddiaya göre, müsabakada bir sporcunun diskalifiye edilmesi sonucu başlayan tartışmanın ardından bir anda ortalık karıştı. Ringde başlayan kavga ardından salona taştı.

Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada 4 hakem yaralandı.

"Bu saldırı yalnızca hakemlerimize değil, Türk sporuna yapılmıştır"

Olayla ilgili Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya'da devam eden Türkiye Kick Boks Şampiyonası sırasında 23.01.2025 tarihinde müsabakayı kaybeden sporcu, sporcunun antrenörü ve kulüp sporcuları müsabakada görev yapan hakemlerimize saldırmıştır. Yaralanan 4 hakemimize, salonda hazır bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılmış, hastaneye sevk edilmiştir. Hakemlerimizin sağlık durumları iyidir. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hakemlerimize yapılan saldırıya karışan tüm antrenör ve sporcular kolluk kuvvetlerince yapılan inceleme sonucunda tespit edilmiş ve göz altına alınmışlardır. Haklarında adli ve sportif işlem başlatılmış olup süreç federasyonumuzca titizlikle takip edilmektedir. Bu saldırı yalnızca hakemlerimize değil, Türk sporuna yapılmıştır. Türkiye Kick Boks Şampiyonası kaldığı yerden devam etmektedir." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
img

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi
img

Öğrenci otobüsü traktörle çarpıştı! 31 öğrenci yaralandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.