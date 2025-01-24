Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Kavga: 4 Hakem Yaralandı

Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndaki bir müsabakada çıkan kavgada 4 hakemin yaralanmasıyla ilgili Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan açıklama geldi. Açıklamada, hakemlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 23 Ocak Perşembe günü yapılan bir karşılaşmada ise ortalık birbirine girdi. İddiaya göre, müsabakada bir sporcunun diskalifiye edilmesi sonucu başlayan tartışmanın ardından bir anda ortalık karıştı. Ringde başlayan kavga ardından salona taştı.

Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada 4 hakem yaralandı.

"Bu saldırı yalnızca hakemlerimize değil, Türk sporuna yapılmıştır"

Olayla ilgili Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya'da devam eden Türkiye Kick Boks Şampiyonası sırasında 23.01.2025 tarihinde müsabakayı kaybeden sporcu, sporcunun antrenörü ve kulüp sporcuları müsabakada görev yapan hakemlerimize saldırmıştır. Yaralanan 4 hakemimize, salonda hazır bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılmış, hastaneye sevk edilmiştir. Hakemlerimizin sağlık durumları iyidir. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hakemlerimize yapılan saldırıya karışan tüm antrenör ve sporcular kolluk kuvvetlerince yapılan inceleme sonucunda tespit edilmiş ve göz altına alınmışlardır. Haklarında adli ve sportif işlem başlatılmış olup süreç federasyonumuzca titizlikle takip edilmektedir. Bu saldırı yalnızca hakemlerimize değil, Türk sporuna yapılmıştır. Türkiye Kick Boks Şampiyonası kaldığı yerden devam etmektedir." - ANTALYA