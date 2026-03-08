Haberler

Sürat Pateni Milli Takımı'na iki yeni antrenör

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kaykay Federasyonu, sürat pateni branşında teknik yapılanmayı güçlendirmek amacıyla Abolfazl Majidi ve Mohsen Bohloli Zanjani'yi milli takım antrenörü olarak atanmıştır. Bu iki deneyimli isim, milli takımın uluslararası organizasyonlardaki başarısını artırmayı hedefliyor.

Türkiye Kaykay Federasyonu, sürat pateni branşında teknik yapılanmayı güçlendirmek amacıyla iki antrenörü milli takımda görevlendirdiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız ile Abolfazl Majidi ve Mohsen Bohloli Zanjani arasında imzalanan sözleşmeyle iki deneyimli isim Sürat Pateni Milli Takımı antrenörü oldu.

Uluslararası tecrübeleriyle öne çıkan Abolfazl Majidi ve Mohsen Bohloli Zanjani'nin milli takımın gelişim sürecine katkı sağlaması bekleniyor. Yeni dönemde sporcuların hazırlık süreçlerinin daha güçlü bir teknik yapı ile yürütülmesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha başarılı sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Yerleşim yerine mühimmat düştü! Bilanço ağır
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı

Binlerce dairesi olan inşaat devi için yolun sonu
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi

Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe'den mucizevi geri dönüş
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Yerleşim yerine mühimmat düştü! Bilanço ağır
İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi! O anlar kameralarda

İran'ın füzesi İsrail'i yangın yerine çevirdi!
Mücteba Hamaney kimdir?

Mücteba Hamaney kimdir?