Türkiye Karate Federasyonu'ndan Gazze İçin Anlamlı Turnuva

Türkiye Karate Federasyonu, Gazze halkı için 7 Eylül'de karate turnuvası düzenleyecek. Turnuvadan elde edilecek tüm gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türkiye Karate Federasyonu, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü ortaya koyan anlamlı bir organizasyona imza atıyor. Federasyondan yapılan açıklamada, "7 Eylül 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek Gazze Karate Turnuvası, sadece sporcuların mücadele ettiği bir tatami buluşması olmayacak; aynı zamanda mazlum coğrafyalara umut taşıyan bir yardım hareketine dönüşecek. Turnuvadan elde edilecek tüm gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu adım, karatenin yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda dayanışma ve insanlık değerlerinin de taşıyıcısı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Türkiye Karate Federasyonu olarak bizler, tatamide sergilenen mücadele azminin ve disiplinin ötesinde, hayatın zor anlarında insanlara umut olmayı da görev biliyoruz. Sporcularımızın teri, bu kez Gazze'deki çocukların gülüşüne, ailelerin yeniden ayağa kalkma umuduna dönüşecek. Karate, sadece kazanılan madalyalarla değil; dokunduğu hayatlarla da değer kazanıyor. Bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her hareket, Gazze'deki kardeşlerimiz için umut ışığı olacak. Amacımız, Gazze'deki yapılan soykırımı geniş kitlelere duyurmak ve sessiz kalmamak. Hepsinden de önemlisi unutmamak, unutturmamak. Bunu da yapan ilk ve tek Federasyon Türkiye Karate Federasyonudur. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve büyük karate camiamızı bu anlamlı turnuvaya katılmaya davet ediyoruz. Gelin, tatamiden taşan bu iyiliğin bir parçası olun ve birlikte Gazze'ye umut olalım" denildi.