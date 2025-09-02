Türkiye Karate Federasyonu'ndan Gazze İçin Anlamlı Turnuva

Türkiye Karate Federasyonu'ndan Gazze İçin Anlamlı Turnuva
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Karate Federasyonu, Gazze halkı için 7 Eylül 2025'te İstanbul'da düzenlenecek karate turnuvasının tüm gelirini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Turnuva, sporun yanı sıra dayanışma ve insanlık değerlerini de ön plana çıkaracak.

Türkiye Karate Federasyonu, Gazze halkı için 7 Eylül'de karate turnuvası düzenleyecek. Turnuvadan elde edilecek tüm gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türkiye Karate Federasyonu, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü ortaya koyan anlamlı bir organizasyona imza atıyor. Federasyondan yapılan açıklamada, "7 Eylül 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek Gazze Karate Turnuvası, sadece sporcuların mücadele ettiği bir tatami buluşması olmayacak; aynı zamanda mazlum coğrafyalara umut taşıyan bir yardım hareketine dönüşecek. Turnuvadan elde edilecek tüm gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu adım, karatenin yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda dayanışma ve insanlık değerlerinin de taşıyıcısı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Türkiye Karate Federasyonu olarak bizler, tatamide sergilenen mücadele azminin ve disiplinin ötesinde, hayatın zor anlarında insanlara umut olmayı da görev biliyoruz. Sporcularımızın teri, bu kez Gazze'deki çocukların gülüşüne, ailelerin yeniden ayağa kalkma umuduna dönüşecek. Karate, sadece kazanılan madalyalarla değil; dokunduğu hayatlarla da değer kazanıyor. Bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her hareket, Gazze'deki kardeşlerimiz için umut ışığı olacak. Amacımız, Gazze'deki yapılan soykırımı geniş kitlelere duyurmak ve sessiz kalmamak. Hepsinden de önemlisi unutmamak, unutturmamak. Bunu da yapan ilk ve tek Federasyon Türkiye Karate Federasyonudur. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve büyük karate camiamızı bu anlamlı turnuvaya katılmaya davet ediyoruz. Gelin, tatamiden taşan bu iyiliğin bir parçası olun ve birlikte Gazze'ye umut olalım" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İddianame kabul edildi! Görevden alınan Özgür Çelik için şimdi de hapis talebi

Görevden alınan Özgür Çelik'e bir kötü haber daha
Çetin, Bahçeli'ye ziyaretini anlattı: CHP-MHP koalisyonunun başarılı olacağına inanıyorum

Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı
CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline ilişkin AK Parti'den ilk açıklama

CHP'nin İstanbul kongresinin iptaline AK Parti'den ilk yorum
Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Taraftarın yollarını beklediği dünyaca ünlü yıldız İstanbul'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Bunu yapan faturasını öder

Bu sözler Netanyahu'ya: Bunu yaparsan faturasını ağır ödersin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.