Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Slovenya Büyükelçisini Ziyaret Etti

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Aslan Abid Uğuz, Slovenya'da Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Cenk Hilmi Kılıç ile Ramazan Oruç hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aylin Taşhan, yarın başlayacak 23. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda yarışacak Türk sporculara başarı diledi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz da ilgilerinden dolayı Aylin Taşhan'a teşekkür ederek, Türkiye'nin başarısı için ellerinde geleni yapacaklarını ifade etti.