Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali - Haberler

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali

AA - Onur Erdik - Spor
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinde rakibi HDI Sigorta Yalova VİP takımına 3-0 üstünlük kuran Rize Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

RİZE (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinde rakibi HDI Sigorta Yalova VİP takımına 3-0 üstünlük kuran Rize Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Play-off final serisinin üçüncü maçında HDI Sigorta Yalova VİP ile Rize Belediyespor, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı.

İlk yarıyı 40-30 geride bitiren konuk takım, ikinci devrede etkili oyunuyla salondan 70-62 galip ayrıldı.

Seride durumu 3-0'a getiren Rize temsilcisi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Maçın ardından Rize Belediyespor oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.

Kupa seremonisinde play-off ikincisi HDI Sigorta Yalova VİP'e kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı verdi.

Play-off şampiyonu Rize Belediyespor ise kupasını, Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Liglerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer'den aldı.

AA / Onur Erdik - Spor

basketbol, Play Off, Türkiye, Rize, Spor, Haberler

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