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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi

Spor Haberleri

Salon: Atatürk Spor SalonuHakemler: Aydın Karaçam, Murat Genç, Sibel Koçİzmit Belediyespor: Senay Zeybek 13, Eda Şahin 9, Nur Sezen Yavuz 4, Derya Kavak 2, Deniz Aygül 12, Büşra Akgün 9, Asiah Monet Jones 15, Candide Öztürk 7, Ezgi Manlacı 4, Nuran Tutsak 6, Kardelen Gezgin 5, Betül...

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Aydın Karaçam, Murat Genç, Sibel Koç

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 13, Eda Şahin 9, Nur Sezen Yavuz 4, Derya Kavak 2, Deniz Aygül 12, Büşra Akgün 9, Asiah Monet Jones 15, Candide Öztürk 7, Ezgi Manlacı 4, Nuran Tutsak 6, Kardelen Gezgin 5, Betül Pehlivan 11

Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 6, Çisem İncel 2, Betül Kutlu 3, Özge Gonzalez, Ceyda Necmiye Bekar 3, Egesu Kurtyemez 11, Mikayla Amari Cowling 16, Lal Kahraman, Seda Tabakçı 8, Fatma Bengisu Ağın, Sevgi Güleç 13

1. periyot: 31-16

Devre: 46-33

3. periyot: 70-48

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisinin ikinci maçında İzmit Belediyespor sahasında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK'yı 97-62 mağlup etti.

1-1 eşitliğin olduğu seride 3. maç 16 Mayıs Salı günü oynanacak. Seride üç galibiyete ulaşan ekip, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor

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