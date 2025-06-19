Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Kanada’yı 3-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nde Türkiye, İstanbul'da düzenlenen ikinci haftada Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup unvanını sürdürdü. Türkiye, toplamda 6'da 6 yaparak A Milli Kadın Voleybol Takımı başarılarına bir yenisini ekledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Wael Kandil (Mısır), Sonja Simonovska (Karadağ)

Kanada : Mitrovic, Allard, Maglio, Thokboum, Smrek, Guezen (Georgiadis, Pelland, Howe, Borowski, Watson, Johnson, Andrews)

Türkiye : Meliha Diken, Vargas, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Berka Buse Özden, Elif Şahin, Saliha Şahin)

Setler: 16-25, 18-25, 24-26

Süre: 84 dakika

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında Türkiye, Kanada'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda 6'da 6 yaparak namağlup ünvanını sürdürdü. Kanada ise dördüncü yenilgisini yaşadı.

Mücadeleye iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Vargas'ın servis turunda ay-yıldızlıların skoru 7-2'ye getirmesiyle Kanada mola aldı. Defansta da etkili olmayı sürdüren Türkiye, aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci set, uzun rallilere sahne oldu. Kanada, Smrek'in hücumlarıyla etkili olmaya çalışsa da ay-yıldızlı takım, oyuna ağırlığını koyarak seti 25-18 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.

Başa baş geçen üçüncü sette üstünlük zaman zaman el değiştirse de Türkiye, son seti de 26-24'lük skorla önde bitirdi ve müsabakayı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlılarda Melissa Vargas 20, Ebrar Karakurt ise 11 sayı kaydetti.

Milliler, turnuvadaki 7. müsabakasında 21 Haziran Cumartesi günü 19.30'da Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti

Tel Aviv yanıyor! Füzedeki detaya dikkat, hepsi şehrin üzerine yağdı
İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

İsrail ekonomisinin kalbi vuruldu! Görüntüler inanılmaz
İBB Meclisi karıştı! AK Parti ve CHP'li üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü

İBB Meclisi karıştı! Sıralara çıkıp birbirlerinin üzerine yürüdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.