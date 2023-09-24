Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-0 Mağlup Ederek Paris 2024 Olimpiyatları'na Katılmaya Hak Kazandı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, turnuvayı 21 puanla namağlup zirvede tamamladı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

SALON: Yoyogi National

HAKEMLER: Agnieszka Michilic, Andrew Cameron

TÜRKİYE: Eda, Elif, Derya, Aslı, Vargas, Hande, Gizem (L) (Cansu, Ayça, Kübra, Ebrar)

BELÇİKA: Van Gestel, Lemmens, Martin, Straiger, Janssens, Krenicky, Rampelberg (L) (Demeyer, Van de Vyver, Avermaet, Cos)

SETLER: 25-14, 25-20, 25-21

SÜRE: 1 saat 13 dakika

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Japonya'da başkenti Tokyo'da düzenlenen elemelerde oynadığı yedi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, turnuvayı 21 puanla namağlup zirvede tamamladı. Üst üste 22'nci galibiyetine imza atan Ay-yıldızlılar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.