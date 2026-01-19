Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı şampiyonluk kürsüsünde

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Salon Hokeyi Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Portekiz'in Lousada kentinde 16–18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansın ardından final maçını da kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Avrupa'nın güçlü takımlarını geride bırakan milli takım, Türk bayrağını Portekiz'de göndere çektirdi. Şampiyonlukta Muğla'dan yetişen sporcular ve teknik isimlerin katkısı dikkat çekti. Milli takım kadrosunda yer alan Muğlalı sporcular Aleyna Başbuğ ve Arzu Nur Öztürk, ortaya koydukları performansla takımın başarısında önemli rol oynadı. Teknik ekipte görev alan Muğlalı antrenör Serkan Şen ve ekibi ise turnuva boyunca yaptıkları planlama ve yönetimle şampiyonluğun mimarları arasında yer aldı. Elde edilen bu başarı, hem Muğla'da hem de Türkiye genelinde büyük sevinçle karşılandı. - MUĞLA